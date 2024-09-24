Российские военные впервые применили в Украине китайские бронемашины – аналитик BILD

Фото появились в одном из пророссийских телеграмм-каналов.

Оккупационная армия Российской Федерации впервые применили в Украине китайские бронемашины ZFB-05.

Об этом сообщает аналитик BILD Юлиан Репке со ссылкой на один пророссийский телеграмм-канал.

"Китайские бронеавтомобили Hushi в зоне "сво" (так в РФ называют войну в Украине – ред.), – говорится в сообщении российского ресурса.

Эксперт BILD подтверждает подлинность опубликованных снимков. По его словам, это первое доказательство применения китайской военной техники в Украине.

"Российская армия вторжения впервые применила в Украине китайские бронемашины типа ZFB-05. Китай отрицает, что поставил эту машину. Однако есть множество африканских посредников, которые Россия могла использовать", подчеркнул Рёпке.

Как сообщалось, по информации Defense Express, в Краснодарском крае разразилась база, где россияне хранили снаряды из Северной Кореи. Ночью 21 сентября была атакована 719 база артиллерийских боеприпасов.

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