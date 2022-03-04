Российские военные все чаще угоняют автомобили / pixabay.com

Российские военные все чаще угоняют автомобили из автосалонов захваченных городов Украины

Российские военные все чаще угоняют автомобили из автосалонов захваченных городов Украины

На этих машинах переодетые в гражданское диверсанты пытаются проникнуть в Одессу и Киев.

Центр противодействия дезинформации при СНБО в Viber сообщает об очередной террористической практике российских военных. Они начали угонять с автосалонов захваченных городов Украины автомобили, чтобы на них попасть в Одессу и Киев.

При этом номера регистрации могут быть из разных городов Украины. Диверсанты могут быть переодеты в гражданскую одежду.

Также выделяется список номеров, на которые необходимо обратить особое внимание в Киеве:

Номера автомобилей, которые были угнаны российскими военными