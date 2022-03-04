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Российские военные все чаще угоняют автомобили из автосалонов захваченных городов Украины

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Российские военные все чаще угоняют автомобили из автосалонов захваченных городов Украины

Российские военные все чаще угоняют автомобили / pixabay.com

На этих машинах переодетые в гражданское диверсанты пытаются проникнуть в Одессу и Киев.

Центр противодействия дезинформации при СНБО в Viber сообщает об очередной террористической практике российских военных. Они начали угонять с автосалонов захваченных городов Украины автомобили, чтобы на них попасть в Одессу и Киев.

При этом номера регистрации могут быть из разных городов Украины. Диверсанты могут быть переодеты в гражданскую одежду.

Также выделяется список номеров, на которые необходимо обратить особое внимание в Киеве:

Номера автомобилей, которые были угнаны российскими военными / ©
Номера автомобилей, которые были угнаны российскими военными
  • КА3714ЕВ - Rav4
  • КА7634НТ - Rav4
  • KA1517AT - Rav4
  • AA2652XІ - Proace
  • КА0914СК - C-HR
  • КА0529АО - Prado
  • КА9341ЕК - Prado
  • КА7925ВС - Hillux
  • КА9688АР - Lexus LX450d

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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