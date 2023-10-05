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Российские войска 78 раз обстреляли Херсонщину: куда попали, есть ли пострадавшие

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Российские войска 78 раз обстреляли Херсонщину: куда попали, есть ли пострадавшие

Обстрел Украины со стороны российских войск / Фото: pikabu.ru

В результате вражеских атак ранены два человека.

Российские оккупанты устроили 78 обстрелов Херсонской области в течение 4 октября и нанесли авиаудары по региону в ночь на 5 октября.

Об этом глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в Сети.

В течение 4 октября российская армия 78 раз обстреляла Херсонскую область, выпустив 445 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, БПЛА. Среди этих атак были два ракетных удара.

Сам Херсон враг обстрелял, выпустив 25 снарядов.

Последствия обстрелов Херсонщины

Оккупанты попали по жилым кварталам населенных пунктов Херсонской области и в здание учебного заведения в Херсоне.

В результате вражеских обстрелов два человека получили ранения.

Кроме того, в ночь на 5 октября, а именно около 03:00, российские захватчики ударили из авиации по Одрадокаменке и Николаевке Бериславского района. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

К слову, российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе в ночь на 5 октября. Так, враг запустил 29 беспилотников Shahed, из которых 24 были сбиты силами ПВО.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Что произошло ночью и утром? Новости 8:00 5 октября 2023 года

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Дата публикации
Просмотры
156
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