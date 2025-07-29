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Российские войска атаковали учебное подразделение ВСУ: есть погибшие и раненые
Армия РФ ударила ракетой по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ.
Сегодня, 29 июля, российские войска нанесли ракетный удар по одному из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, не удалось избежать потерь.
Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВС Украины.
По состоянию на 21:30 известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих. На месте происшествия работают все экстренные службы, раненым оперативно оказывается необходимая медицинская помощь.
«Для выяснения всех обстоятельств и причин потери личного состава создана комиссия во главе с начальником Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины и назначено служебное расследование», — отмечают в ВСУ.
Если следствие установит, что гибель или ранение военных произошли из-за халатности или просчетов должностных лиц, виновные неизбежно понесут ответственность. Командование принимает дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья личного состава во время ракетных и воздушных ударов агрессора по полигонам и учебным центрам.
Напомним, российские войска 29 июля обстреляли село Новоплатоновка в Харьковской области. Из-за вражеской атаки погибли пять человек, еще трое получили ранения.