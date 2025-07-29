Российские войска атаковали учебное подразделение ВСУ: есть погибшие и раненые

Российские войска атаковали учебное подразделение ВСУ / © Кордон

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Сегодня, 29 июля, российские войска нанесли ракетный удар по одному из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, не удалось избежать потерь.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВС Украины.

По состоянию на 21:30 известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих. На месте происшествия работают все экстренные службы, раненым оперативно оказывается необходимая медицинская помощь.

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«Для выяснения всех обстоятельств и причин потери личного состава создана комиссия во главе с начальником Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины и назначено служебное расследование», — отмечают в ВСУ.

Если следствие установит, что гибель или ранение военных произошли из-за халатности или просчетов должностных лиц, виновные неизбежно понесут ответственность. Командование принимает дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья личного состава во время ракетных и воздушных ударов агрессора по полигонам и учебным центрам.

Напомним, российские войска 29 июля обстреляли село Новоплатоновка в Харьковской области. Из-за вражеской атаки погибли пять человек, еще трое получили ранения.