Российские войска атаковали Украину: сколько дронов сбили Силы ПВО

Атака "Шахедами" / © t.me/SJTF_Odesa

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В ночь на 12 мая противник атаковал 108 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ., Чауда — Крым. Сбито 55 дронов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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«По состоянию на 08:30 подтверждено ущерб 55 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны», — отметили в ВС ВСУ.

Еще 30 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Николаевщина, Донетчина и Житомирщина.

Напомним, вечером 7 мая российские войска совершили третью в сутки атаку, запустив 31 ударный БпЛА и беспилотники-имитаторы из района Миллерово (РФ). Силы ПВО сбили 20 вражеских "Шахедов" на севере и в центре страны. 6 дронов-имитаторов были «локационно потеряны». Последствия атаки ощутили в Черкасской области.

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По состоянию на 8:00 8 мая в воздушном пространстве Украины ракетные удары и применение ударных БпЛА не фиксировались. Но в течение ночи враг активизировал удары тактической авиацией по применению управляемых авиабомб по Сумщине.