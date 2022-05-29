Российские войска блокируют гражданское судоходство в Черном море – Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте в течение 95-го дня полномасштабной войны России против Украины.

В частности, защитники сообщили, что происходит в акваториях Черного и Азовского морей.

Так, корабли черноморского флота Российской Федерации продолжают исповнять задачи по изоляции района ведения боевых действий.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 29 мая.

Также сообщается, что враг блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

Напомним, российско-оккупационные власти задержали турецкие рыбацкие лодки у побережья Крыма. На лодках было 12 рыбаков.

В Черном море выловили трофеи из затонувшей "Москвы"

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