Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российские войска блокируют ряд городов Сумской области: проводят рейды

Дата публикации
Просмотры
692
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российские войска блокируют ряд городов Сумской области: проводят рейды

В одном из сел захватчики устроили поиск оружия.

Российские военные по состоянию на 2 апреля блокируют въезд из Бурыни и оцепили блокпостами Путивль Сумской области.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"На Слобожанщине оккупантами заблокирован выезд из города Бурынь, в населенном пункте фиксируется большое скопление военной техники. Продолжается блокада Путивля, город окружен блокпостами врага", – говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что в поселке Юрьево оккупанты проводят рейды для переписи населения и поиска оружия.

Напомним, ранее 2 апреля сообщалось, что оккупанты остаются в Сумской области на территории от Белополья до Конотопа, где окапываются. В Конотопский район с территории РФ зашло большое количество вражеских войск.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация