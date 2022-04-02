Российские войска блокируют ряд городов Сумской области: проводят рейды

В одном из сел захватчики устроили поиск оружия.

Российские военные по состоянию на 2 апреля блокируют въезд из Бурыни и оцепили блокпостами Путивль Сумской области.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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"На Слобожанщине оккупантами заблокирован выезд из города Бурынь, в населенном пункте фиксируется большое скопление военной техники. Продолжается блокада Путивля, город окружен блокпостами врага", – говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что в поселке Юрьево оккупанты проводят рейды для переписи населения и поиска оружия.

Напомним, ранее 2 апреля сообщалось, что оккупанты остаются в Сумской области на территории от Белополья до Конотопа, где окапываются. В Конотопский район с территории РФ зашло большое количество вражеских войск.

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