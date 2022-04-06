Российские войска боятся, что мир увидит ад, который они устроили в Мариуполе - Зеленский

В то же время он подчеркнул, что оккупанты не смогут спрятать тела убитых украинцев, поскольку их тысячи.

Российские войска не пропускают украинские гуманитарные грузы в Мариуполь, чтобы скрыть от всех, сколько мирных жителей города они уничтожили.

Об этом в интервью турецкому каналу Habertürk рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.

"Одна из главных причин, почему мы не можем ввезти гуманитарные грузы в Мариуполь, именно потому, что боятся, пока там все не зачищено российскими войсками. Очень все боятся, что мир увидит, что там. Я думаю, что там трагедия. Я думаю, что там место ада... Я думаю, что там... Я знаю, что там не десятки, а тысячи убитых людей... Разных... И мы знаем о тысячах раненых... И к сожалению, мы должны констатировать, что они только добавляются ежедневно. Они не уменьшаются, и я думаю, что это главная причина.

Еще раз повторю - не пускают туда гуманитарные грузы. Мы понимаем точно, сколько военных там погибло и сколько военных ранено. Но мы не знаем цифр, сколько гражданских с нами уже нет, сколько мариупольцев закончили так трагично свою жизнь.

Но все равно они не смогут это спрятать. И всех-всех похоронить украинцев, погибших и раненых. Это просто такое количество, это тысячи людей. Это невозможно сделать. И я думаю. что мы все это увидим. Обязательно увидим, когда сможем зайти в наш украинский город", - сказал Зеленский.

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