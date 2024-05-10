"Российские войска будут в Днепре, Харькове, Кривом Роге": комбриг предупредил об угрозе

Полковник Павел Федосенко считает, что с вероятностью 70% Россия может оккупировать весь Донбасс.

Если украинские войска не будут биться за Константиновку и Дружковку в Донецкой области, то через несколько недель российские войска будут в Днепре, Харькове, Кривом Роге.

Об этом командир 92-й отдельной механизированной бригады полковник Павел Федосенко заявил в разговоре с The Economist.

В публикации издания говорится, что сейчас на кону стоит не территориальная целостность Украины, а ее выживание. И решающее значение имеет замедление российских войск на Донбассе.

В статье приведены слова полковника Федосенко, который помогал освободить Харьковскую область в сентябре 2022 года, а сейчас ведет бои примерно в 350 км к юго-востоку от Бахмута.

"Все знают, что если мы не будем сражаться за Константиновку и Дружковку [вероятная следующая цель России], российские войска будут в Днепре, Харькове, Кривом Роге через несколько недель", – считает комбриг.

По его мнению, с вероятностью 70% Россия может оккупировать оставшийся Донбасс. Вопрос в том, сколько времени это может занять и сколько ущерба может быть нанесено Украине этим процессом.

К слову, командир спецподразделения ГУР "Кракен" Константин Немичев выразил мнение, что РФ снова попытается атаковать Харьков в середине мая, однако он убежден — оккупантам не удастся подойти к городу.

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