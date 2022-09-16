Российские войска целенаправленно бьют по Кривому Рогу: в ISW рассказали почему

Аналитики американского Института изучения войны считают, что ударами по гидротехническим сооружениям в городе россияне пытаются подорвать плацдарм ВСУ в Херсонской области.

Об этом говорится в отчете ISW.

"Российские силы, вероятно, продолжают наносить удары по украинским плотинам на реке Ингулец, чтобы поднять уровень воды и "подорвать" украинский плацдарм на севере Херсонщины", — считают в ISW.

Специалисты отмечают, что это может угрожать украинским логистическим путям так же, как украинская армия угрожает российским переправам через Днепр.

Напомним, почти семь месяцев идет война, которую Российская Федерация начала против Украины. Впрочем, президент-диктатор РФ Владимир Путин до сих пор не считает ошибкой полномасштабное вторжение в страну 24 февраля. Об этом во время пресс-конференции рассказал канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя телефонный разговор с главой Кремля.

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