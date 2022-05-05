Российские войска достигли небольшого прогресса на Донбассе – пресс-секретарь Пентагона

Российские войска достигли определенного небольшого прогресса на Донбассе, особенно в северной его части. Однако это не тот прогресс, которого они ожидали в этот момент.

Украинские войска оказывают очень жесткое сопротивление на Донбассе.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби во время брифинга 5 мая, пишет CNN.

"Этот небольшой прогресс не есть прогрессом, который, по мнению США, ожидается достичь российскими войсками в этом регионе", — добавил он.

"На Донбассе мы все равно оценили бы, что украинцы оказывают очень жесткое сопротивление. И что россияне не добились прогресса, которого, по нашему мнению, они ожидали достичь на этот момент. Это не значит, что они не добились прогресса", – сказал спикер Пентагона.

Напомним, ранее Кирби сообщил, что ракетные удары российских войск по критически важным объектам инфраструктуры Украины не стали проблемой поставки военной поддержки, помощь продолжает поступать.

По мнению советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, новое вооружение от западных союзников сможет изменить ситуацию на фронте не раньше конца мая.

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