Российские войска достигли "ограниченного прогресса", однако могут готовиться к атаке на Киев — Минобороны Британии

Российские войска достигли "ограниченного прогресса", однако могут готовиться к атаке на Киев — Минобороны Британии

Фото со спутника свидетельствуют о том, что в северо-западных окрестностях Киева действительно происходит перегруппировка.

Министерство обороны Британии заявило в пятницу, что российские войска продолжают достигать "ограниченного прогресса" в продвижении к Киеву, но могут готовиться к новой атаке на украинскую столицу в ближайшие дни.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор ведомства.

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"Маловероятно, что Россия успешно достигла целей, изложенных в ее плане перед вторжением", – говорится в сообщении министерства.

В Минобороны отмечают, что мешающие продвижению России проблемы логистики сохраняются, как и сильное сопротивление Украины.

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"Россия, вероятно, стремится перезагрузить и перенастроить свои силы для возобновления наступательной деятельности в ближайшие дни. Это, вероятно, будет включать операции против столицы Киева", – говорится в сообщении.

Фото со спутника, которые показала Maxar Technologies, свидетельствуют о том, что в северо-западных окрестностях Киева действительно происходит перегруппировка. Колонна военной техники врага в районе Гостомеля распределилась по местности.

Между тем , в самом Киеве ситуация спокойная. Город живет и функционирует в режиме военного положения, время от времени раздаются сирены, но все необходимые потребности для сфер деятельности населения обеспечены.

Какая ситуация в столице Украины и обеспечены ли всем необходимым киевляне

ТСН.ua