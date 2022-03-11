Российские войска достигли "ограниченного прогресса", однако могут готовиться к атаке на Киев — Минобороны Британии

Фото со спутника свидетельствуют о том, что в северо-западных окрестностях Киева действительно происходит перегруппировка.
Министерство обороны Британии заявило в пятницу, что российские войска продолжают достигать "ограниченного прогресса" в продвижении к Киеву, но могут готовиться к новой атаке на украинскую столицу в ближайшие дни.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор ведомства.
"Маловероятно, что Россия успешно достигла целей, изложенных в ее плане перед вторжением", – говорится в сообщении министерства.
В Минобороны отмечают, что мешающие продвижению России проблемы логистики сохраняются, как и сильное сопротивление Украины.
"Россия, вероятно, стремится перезагрузить и перенастроить свои силы для возобновления наступательной деятельности в ближайшие дни. Это, вероятно, будет включать операции против столицы Киева", – говорится в сообщении.
Фото со спутника, которые показала Maxar Technologies, свидетельствуют о том, что в северо-западных окрестностях Киева действительно происходит перегруппировка. Колонна военной техники врага в районе Гостомеля распределилась по местности.
Между тем , в самом Киеве ситуация спокойная. Город живет и функционирует в режиме военного положения, время от времени раздаются сирены, но все необходимые потребности для сфер деятельности населения обеспечены.
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