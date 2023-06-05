Российские войска "драпают": Пригожин призвал Герасимова и Шойгу приехать на фронт и умереть "героями"

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские войска бегут из района села Берховка в Бахмутском районе и призвал лично прибыть на фронт главу Генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

Соответствующее заявление появилось в Телеграмм-канале Пригожина 5 июня.

Так, владелец ЧВК "Вагнер" в истерике заявил о якобы освобождении украинскими войсками части села Берховка в Бахмутском районе. Он также заявил о бегстве оттуда российских войск.

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"Когда ГШ и Шойгу перегруппировывались и становились вдоль Берховского водохранилища, они говорили, что это для того, чтобы защитить населенный пункт Берховка, потому что очень выгодные позиции. Сейчас часть населенного пункта Берховка уже потеряна", – сказал Пригожин.

"Драпают" войска потихоньку. Позор! Шойгу, Герасимов, призываю вас: приезжайте на фронт! Поднимите с пистолетами армию, чтобы шли вперед! Давайте, вы сможете! А если не сможете, умрете героями", – призвал владелец "Вагнера".

Напомним, 4 июня Пригожин заныл о потере позиций, чем подтвердил информацию от Минобороны Украины об определенном продвижении украинских войск в окрестностях Бахмута: "Есть информация, что там уже выставлены наблюдательные посты ВСУ".

Днем ранее Пригожин анонсировал, что его наемники поедут из Бахмута воевать в Белгородскую область РФ и не будут просить разрешение у Минобороны.

Комментируя ситуацию в Бахмуте 4 июня, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что враг не был готов к тому, что украинские войска построят эшелонированную оборону, применяя все новейшие средства. Так что оккупанты фактически оказались в ловушке.

Отметим, Пригожин накануне также жаловался, что 17 мая его боевики во время отхода из Бахмута были расстреляны кадровыми российскими военными, которые еще и заминировали там дороги. Инцидент произошел около сел Опытное и Озаряновка.

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