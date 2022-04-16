Российские войска готовы к наступлению на Донбассе — Гайдай

Пауза в наступлении была вызвана дождями.

На сегодня, 16 апреля, российские войска готовы к наступлению на Донбассе.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, российское наступление может начаться одновременно в Луганском и Донецком направлениях. Так, Попасная и Рубежное по уровню разрушений уже стали похожи на Мариуполь.

Гайдай отмечает, что на свободной территории Луганской области до сих пор остается около 70 тысяч человек. Сегодня, 16 апреля, продлится эвакуация из Кременной, Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горской общины и Попасной.

Напомним, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко ранее заявил, что "битва за Донбасс" еще не началась частично из-за панических настроений оккупантов.

Читайте также: