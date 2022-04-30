Российские войска готовятся к еще большей активизации боевых действий на востоке Украины – Минобороны

Российские войска готовятся к еще большей активизации боевых действий на востоке Украины – Минобороны

Российские войска постепенно повышают интенсивность ведения наступления на востоке Украины одновременно по всем направлениям и готовятся к еще большей активизации боевых действий.

Наибольшая активность российских оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Об этом рассказал спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык на брифинге 30 апреля.

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"Противник проводит наступательную операцию в восточной операционной зоне. Основная цель противника остается неизменной — это окружение группировки Сил обороны Украины, установление полного контроля над территорией Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей, обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированной территорией АР Крым", — рассказал спикер Минобороны.

Он также отметил, что российские войска постепенно повышают интенсивность ведения наступления на востоке Украины одновременно по всем направлениям. Наибольшая активность оккупантов зафиксирована на Слобожанском и Донецком направлениях.

Зафиксированы также признаки подготовки российских военных к еще большей активизации боевых действий, на что указывают отдельные подготовительные действия оккупантов. Например, в Балаклейской центральной клинической районной больнице освобождаются койко-места и обустроен дополнительный полевой госпиталь. А в Ростове-на-Дону на территории военного клинического госпиталя развернуты дополнительные холодильные установки для хранения тел погибших военных.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что в течение 29 апреля на территории Донбасса было отбито 14 атак российских войск, они безуспешно пытались наступать на Попасную и Новомихайловку.

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