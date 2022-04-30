Российские войска готовятся к еще большей активизации боевых действий на востоке Украины – Минобороны

Российские войска постепенно повышают интенсивность ведения наступления на востоке Украины одновременно по всем направлениям и готовятся к еще большей активизации боевых действий.
Наибольшая активность российских оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.
Об этом рассказал спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык на брифинге 30 апреля.
"Противник проводит наступательную операцию в восточной операционной зоне. Основная цель противника остается неизменной — это окружение группировки Сил обороны Украины, установление полного контроля над территорией Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей, обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированной территорией АР Крым", — рассказал спикер Минобороны.
Он также отметил, что российские войска постепенно повышают интенсивность ведения наступления на востоке Украины одновременно по всем направлениям. Наибольшая активность оккупантов зафиксирована на Слобожанском и Донецком направлениях.
Зафиксированы также признаки подготовки российских военных к еще большей активизации боевых действий, на что указывают отдельные подготовительные действия оккупантов. Например, в Балаклейской центральной клинической районной больнице освобождаются койко-места и обустроен дополнительный полевой госпиталь. А в Ростове-на-Дону на территории военного клинического госпиталя развернуты дополнительные холодильные установки для хранения тел погибших военных.
Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что в течение 29 апреля на территории Донбасса было отбито 14 атак российских войск, они безуспешно пытались наступать на Попасную и Новомихайловку.
Читайте также:
- Россияне перемещают отдельные подразделения в Изюм и безуспешно пытаются захватить Рубежное – Генштаб
- Россияне пытались наступать в направлении Сулиговки и Довгенького на Харьковщине, но безуспешно – Генштаб
- ВСУ сопротивляются, а Украина не планирует атаковать непризнанное Приднестровье: Маляр о ситуации на фронте