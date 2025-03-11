Российские войска готовятся к наступлению на Суджу: подробности ISW

Российские войска закрепляют свои позиции в Курской области и готовятся к наступлению на Суджу в ближайшие дни.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны ( ISW ).

Геолокационные кадры от 10 марта показывают, что российские подразделения продвинулись в центральную часть Мартыновки, что к северо-востоку от Суджи. Кроме того, считают аналитики, захватчики, вероятно, готовятся к наступлению.

Так называемые российские "военкоры" утверждают, что войска РФ захватили несколько населенных пунктов к востоку и северу от Суджи. В частности, Агроном, Колмаков, Михайловку, Богдановку, Мирный и Казачью Ложку. Впрочем, в ISW не нашел подтверждений этим заявлениям. Российские "военкоры" также сообщают, что их армия атакует окрестности Суджи, в том числе Ивашковское, Дмитрюково, Мелово и Гуево, при поддержке подразделений морской пехоты и двух батальонов северокорейских сил.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский заявил, что Украина активно усиливает группировки в Курской и Сумской областях дополнительными подразделениями беспилотных систем и средствами радиоэлектронной борьбы.

Между тем спикер ГНСУ Андрей Демченко сообщил, что ВСУ отражают российские атаки в направлении Новенького и Журавки. Также, по его словам, военные РФ пытаются перерезать основную наземную линию снабжения вдоль автодороги Н-07 Сумы-Суджа. Демченко отметил, что у российских войск нет достаточно ресурсов для проведения больших операций на севере Украины.

Ранее сообщалось, что армия РФ активизировала наступление в Курской области. Там в течение нескольких дней оккупанты сумели достичь определенных успехов в продвижении. Случилось это после того, как США приостановили обмен разведывательными данными с Украиной.

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