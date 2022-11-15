Российские войска готовятся к новой битве за Мариуполь – глава ОВА

РФ концентрирует свои силы на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Российские войска готовятся к новой битве за Мариуполь и возле города сейчас фиксируется скопление вражеских воинских частей.

Об этом глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил в эфире телемарафона.

"Они (оккупанты – ред.) готовятся к этому. Они же понимают тенденции на фронте. Идет четкая тенденция по деоккупации всей территории Украины – Харьковщина, Донецкая область, Херсонщина. Враг это хорошо понимает", – заверил Кириленко.

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Он также сообщил, что российская армия концентрирует свои силы на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Там захватчики хотят получить хоть какую-то "победу" и превратить ее в пропаганду.

Напомним, ВСУ могут освободить Мариуполь и Мелитополь до января 2023 года, после этого стартует освобождение Крыма. Такой прогноз дал генерал-лейтенант из США Бен Ходжес.

Военный эксперт Михаил Самусь тоже считает, что после освобождения Херсонщины ВСУ смогут направить свои силы на Мелитополь, Мариуполь и северную часть Донбасса.

В то же время уже известно, что российские оккупанты готовятся к обороне Мелитополя и строят там фортификационные сооружения.

По прогнозам американских аналитиков, после отступления из Херсона российских войск они могут активизироваться на Донецком направлении.

Судьба Мариуполя

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