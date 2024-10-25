Российские войска готовятся встречать бойцов КНДР: ГУР перехватило разговоры

Северокорейских солдат под условным названием батальон "К" перебросят на Курское направление.

ГУР Минобороны Украины перехватило разговоры российских военных, обсуждающих подготовку к приему и распределению северокорейских военных на Курском направлении.

Аудиозапись военная разведка опубликовала в Сети.

Главное управление разведки перехватило разговоры российских бойцов из 810-й отдельной бригады морской пехоты 18-й армии, воюющей на Курском направлении.

На записях оккупанты обсуждают подготовку к приему и распределению бойцов из КНДР (условное название – батальон "К") на Курском направлении.

Как выяснили в ГУР, для организации взаимодействия россияне планируют закрепить одного переводчика и троих своих бойцов за каждыми 30 северокорейскими военными. В то же время захватчики сомневаются в возможности обеспечить солдат из КНДР российским командным составом.

По данным разведки, количество переброшенных в Россию северокорейских военных сейчас составляет около 12 тыс. человек. Среди них есть 500 офицеров, в том числе три генерала.

ГУР перехватило разговоры оккупантов о бойцах из КНДР

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые войска из КНДР начнут участвовать в боевых действиях уже 27-28 октября.

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