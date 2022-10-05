Российские войска хаотично отходят — Хлань о ситуации на Херсонщине

Российские войска под давлением украинской армии хаотично отходят с оккупированных территорий Херсонской области.
В Херсонской области продолжается мощное и стремительное контрнаступление украинских военных. Россияне, чтобы не встретиться с ВСУ, хаотично сбегают с оккупированных территорий и пытаются закрепиться возле города Берислав.
О ситуации в Херсонской области рассказал эпутат облсовета Сергей Хлань в эфире одного из национальных телеканалов.
По его словам, с начальной линии фронта украинская армия продвинулась в Херсонской области на 30 километров.
"Это значит, что россияне хаотично отходят и пытаются закрепиться где-то возле Берислава. То есть в Миловом (село – ред.) они пытаются сделать какой-то очередной пункт сопротивления. Но мы считаем, что им это не поможет", — отметил Хлань.
Как ранее сообщалось, в российской обороне в Херсонской области произошел частичный обвал. Очень важной победой для украинских военных является освобождение Давидова Брода, где оккупанты имели достаточно крепкие позиции. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил – потеря российскими войсками Давидова Брода означает, что начала сыпаться линия фронта. Поэтому враг постепенно попадает в ловушку.
Напомним, 4 октября в Минобороны Украины подтвердили, что ВСУ уволили Давидов Брид на Херсонщине, дважды находившийся в российской оккупации.
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