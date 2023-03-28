Российские войска имеют незначительные успехи в Бахмуте – американские аналитики (карта)

оккупанты продвигались по нескольким улицам.
Аналитики Института изучения войны подчеркивают, что войска Российской Федерации добились незначительных успехов на севере и юго-западе Бахмута Донецкой области. Также оккупанты продолжали атаки в городе и его окрестностях.
Об этом сообщается в свежем отчете ISW.
На видеозаписях с геолокацией, опубликованных 24 и 26 марта, видно, что россияне, вероятно, продвигались по нескольким улицам на северо-западе Бахмута.
По данным российских средств массовой пропаганды, боевики группы "Вагнера" продвинулись в пределах комплекса АЗОМ на севере Бахмута. На кадрах с геолокацией за 27 марта видно, как руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин посещает школу №5 недалеко от центра.
Также российские блоггеры утверждали, что 26 марта боевики ПИК вышли к железнодорожной линии на севере Бахмута и продолжили наступление в пределах городских районов на севере и юго-западе города.
Войска РФ также провели безуспешные наступательные операции в районе Авдеевки и на юго-западной окраине Донецка возле Марьинки. Российские источники также утверждали, что 26 марта оккупанты отправились на северную окраину Марьинки и продолжили бои за населенный пункт, а также продвинулись к северу от Новомихайловки, примерно в 10 км к югу от Авдеевки.
Бои за Бахмут
Бахмут остается самой горячей точкой на фронте. Бои не прекращаются, но ситуация под контролем ВСУ. Россия вкладывает много ресурсов в окружение города.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорит, что оккупанты пытаются сконцентрировать главные свои усилия на Бахмутском направлении и не оставляют попыток окружить и захватить город.
В ВСУ отмечают, что смогли стабилизировать ситуацию в районе Бахмута. В то же время продолжают идти тяжелые бои на Лиманско-Купянском направлении.
По словам консультанта комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Ивана Ступака, Бахмут и Авдеевка являются ключевыми городами, выбранными для себя российской армией. В ближайшие недели они станут для врага "перспективой номер один".
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