Российские войска имеют незначительные успехи в Бахмуте – американские аналитики (карта)

Аналитики Института изучения войны подчеркивают, что войска Российской Федерации добились незначительных успехов на севере и юго-западе Бахмута Донецкой области. Также оккупанты продолжали атаки в городе и его окрестностях.

Об этом сообщается в свежем отчете ISW.

На видеозаписях с геолокацией, опубликованных 24 и 26 марта, видно, что россияне, вероятно, продвигались по нескольким улицам на северо-западе Бахмута.

По данным российских средств массовой пропаганды, боевики группы "Вагнера" продвинулись в пределах комплекса АЗОМ на севере Бахмута. На кадрах с геолокацией за 27 марта видно, как руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин посещает школу №5 недалеко от центра.

Фото ISW.

Также российские блоггеры утверждали, что 26 марта боевики ПИК вышли к железнодорожной линии на севере Бахмута и продолжили наступление в пределах городских районов на севере и юго-западе города.

Войска РФ также провели безуспешные наступательные операции в районе Авдеевки и на юго-западной окраине Донецка возле Марьинки. Российские источники также утверждали, что 26 марта оккупанты отправились на северную окраину Марьинки и продолжили бои за населенный пункт, а также продвинулись к северу от Новомихайловки, примерно в 10 км к югу от Авдеевки.

Фото ISW.

Бои за Бахмут

Бахмут остается самой горячей точкой на фронте. Бои не прекращаются, но ситуация под контролем ВСУ. Россия вкладывает много ресурсов в окружение города.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорит, что оккупанты пытаются сконцентрировать главные свои усилия на Бахмутском направлении и не оставляют попыток окружить и захватить город.

В ВСУ отмечают, что смогли стабилизировать ситуацию в районе Бахмута. В то же время продолжают идти тяжелые бои на Лиманско-Купянском направлении.

По словам консультанта комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Ивана Ступака, Бахмут и Авдеевка являются ключевыми городами, выбранными для себя российской армией. В ближайшие недели они станут для врага "перспективой номер один".

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