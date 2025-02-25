Российские войска имеют продвижение в Курской области – ISW

Российские войска недавно продвинулись в западную Лебедевку.

Российские войска имеют продвижение возле украинского выступа в Курской области (Россия), в том числе атаковали северо-западнее Суджи.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В частности, как сообщается, российские войска атаковали у международной границы на северо-востоке Сумской области возле Журавки; северо-западнее Суджи в районе Свердликово, Лебедевки, Никольского, Малой Локни, Погребки; и юго-восточнее Суджи в районе Черкасской Конопельки и Фанасеевки.

Связанный с Кремлем российский милблогер заявил 24 февраля, что украинские силы совершили контратаку вдоль дороги H-07 Юнаковка – Суджа.

"Оценка продвижения россиян: геолокационные кадры, опубликованные 23 февраля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в западную Лебедевку", – говорится в отчете.

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