Российские войска имитируют выход из Новой Каховки: Гуменюк раскрыла цель противника

Российские войска имитируют выход из Новой Каховки Херсонской области и перемещаются в глубь оккупированной территории, чтобы вызвать желаемые для них движения Сил обороны.

Об этом 24 канала сказала начальница Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она напомнила, что они такую тактику применяли с Олешками Херсонской области, а затем неожиданно туда вернулись.

"Это шаги гибридной войны, они пытаются переориентировать Силы обороны на те направления, которые считают для себя более надежными и более укрепленными, чтобы именно там проводить свои операции. Но мы очень хорошо разбираемся в этих уловках и том, к каким маневрам прибегают оккупанты", – сказала она.

Гуменюк объяснила, что противник ищет сработающую тактику, поэтому снова прибегли к старому приему.

"С этим связано и усиление обстрелов Почайковского направления, чтобы переключить туда нашу контрбатарейную борьбу, усиление обстрелов непосредственно Херсона как областного центра и места скопления людей и других населенных пунктов, где наши враги пытаются точечно обозначить необходимость присутствия Сил обороны", — отметила Гуменюк.

Напомним, ВСУ преуспевают во время наступления и закрепляются возле Урожайного, Приютного и Вербового.

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