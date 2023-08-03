Российские войска контратаковали ВСУ на юге, чтобы вернуть ранее утраченное положение

По словам Ковалева, российская армия несет значительные потери во время украинского наступления.

Украинские войска на южном фронте отразили контратаки российских военных, захотевших вернуть ранее утраченные территории.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук утром 3 августа.

"Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение на направлении Урожайное — Благодатное и западнее Старомайорского", — рассказал он.

По словам Ковалева, российская армия несет значительные потери, также производит перемещение подразделений и применяет резервы.

По последним данным от Генерального штаба, за сутки произошло 44 боевых столкновения между украинской и российской армиями. В частности, на Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки Донецкой области.

Урожайное – Благодатное и Старомайорское на мапф. ФОТО: Deepstatemap

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