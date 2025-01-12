Российские военные в Торецке прибегают к циничной маскировке: подробности

28-я отдельная механизированная бригада обнародовала доказательства нарушения российскими военными правил ведения войны. На опубликованных фотографиях видно, как противник маскируется под гражданским.

Об этом сообщила пресс-служба 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

Таким образом, пехота противника пытается отвести от себя внимание и замаскироваться. Однако их выдает одинаковая одежда, поведение, а иногда даже и оружие.

Одна из фотографий была сделана в районе Центральной улицы в Торецке, что подтверждает ее достоверность и актуальность.

Это не первый случай использования российскими войсками тактики маскировки под мирное население. Впоследствии пророссийские информационные ресурсы пытаются выдавать таких солдат с оружием за "обычных местных жителей".

Российские войска маскируются под гражданскими. / Фото: 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода

Напомним, что российские войска также переодеваются в форму Вооруженных сил Украины, чтобы проникнуть в районы расположения украинских артиллерийских подразделений, минометчиков и беспилотных систем.