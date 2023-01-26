Российские войска массово сжигают своих погибших в мобильных крематориях без учета

Из-за больших потерь на фронте в Украине российские войска сжигают тела своих погибших в мобильных крематориях.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр со ссылкой на данные ГУР.

"Учитывая сложившуюся катастрофическую ситуацию, противник активно использует мобильные крематории. В частности, в тылу передовых позиций оккупантов отмечается постоянное перемещение около пяти таких крематориев", — говорится в заявлении.

Отмечается, что кремации погибших бойцов проходят без какой-либо идентификации и учета тел.

Маляр объяснила, что таким образом российское командование скрывает огромные потери личного состава и лишает семьи погибших льгот и компенсаций, так разрекламированных пропагандой.

Напомним, потери России в войне против Украины на 26 января составляют около 123 860 человек. Только за предыдущие сутки было ликвидировано 780 оккупантов.

В то же время, издание The Sun со ссылкой на американскую разведку 20 января информировало о потерях РФ в 188 тыс. человек. То есть, за эти месяцы войны в Украине Россия потеряла почти столько же бойцов, сколько США за 8 лет войны во Вьетнаме.

А спикер Сил обороны на Восточном направлении Сергей Череватый сообщил, что за последние два месяца россияне в районе Бахмута потеряли такое же количество живой силы, как во время двух Чеченских войн.

Потери россиян на 26 января: украинские защитники уничтожили еще 780 захватчиков

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.