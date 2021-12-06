Российские войска могут напасть на Украину с трех сторон – NYT

Также отмечается активизация пророссийской пропаганды в социальных сетях.

Войска России могут прибегнуть к трехстороннему вторжению в Украину: с северо-востока, юга или запада.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на слова представителя администрации США.

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По словам одного из чиновников, РФ раскинула свои войска на северо-востоке, юге и западе от Украины. Таким образом, Россия может прибегнуть к "клещевому" вторжению в страну.

Кроме этого, как пишет издание, в администрации США напомнили об усилении киберактивности со стороны России и хакерских атаках на энергетические компании Украины. Также отметили активизацию пророссийской пропаганды в социальных сетях, которая была перед оккупацией в 2014 г. Крыма и частей Луганской и Донецкой областей.

Напомним, ранее немецкое издание Bild, со ссылкой на источники в НАТО и спецслужбах, сообщало о трех фазах возможной войны. Один из высокопоставленных офицеров рассказал Bild, что существуют подробные планы вторжения, они "лежат в ящике, а Путин еще не решил, будут они реализованы или нет".

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