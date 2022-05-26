Российские войска могут ускорить битву за Северодонецк – американские аналитики

Войска страны-агрессорки РФ могут провести наземное наступление на Северодонецк в Луганской области уже в ближайшие дни.

Российские войска, возможно, приступят к штурму города до того, как смогут перерезать пути наземного сообщения с ним. В частности, свидетельствует об этом интенсивность российских артиллерийских и воздушных атак в сочетании с силами, вовлеченными из других мест военных действий для штурма Северодонецка.

Об этом сообщает американский Институт по изучению войны (ISW).

Аналитики отмечают, что войска вряд ли смогут полностью изолировать ВСУ от путей наземного сообщения, просто захватив юго-западные автомагистрали T1303 и T1302, ведущие в Северодонецк. Учитывая сеть альтернативных, хоть и меньших дорог в регионе, им нужно заблокировать или разрушить Бахмут и Северск, чтобы завершить оцепление в Луганской области.

В ISW отмечают, что оккупационные войска определили приоритетное продвижение к востоку и западу от Попасной, чтобы перерезать украинские наземные линии коммуникации к северо-западу от Северодонецка и завершить оцепление Луганской области.

Кроме того, американские специалисты отмечают, что стремление россиян перерезать пути сообщения также может быть попыткой создать внешнее кольцо окружения, чтобы предотвратить укрепление Северодонецка украинскими войсками во время штурма или его увольнения в случае оккупации.

Фото: Институт по изучению войны.

Напомним, начались 92 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Российские оккупанты не прекращают идти в наступление в Восточной операционной зоне и продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины. Подробнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 26 мая.

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