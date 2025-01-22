Российские войска могут зайти на Днепропетровщину: эксперт о наступлении РФ на Донбассе

Армия РФ пытается сначала перерезать все логистические пути в Покровск на Донетчине, а уже потом провести наступление на сам город. В рамках этой операции россияне могут войти на территорию Днепропетровской области.

Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович в эфире "Эспрессо".

По его словам, вокруг Покровска пока "не полуокружение, но ситуация напряженная".

"Российская оккупационная армия сейчас осуществляет операцию по охвату Покровска. Сейчас их ближайшая цель — перерезать все логистические пути ВСУ в Покровск, ведущие в Днепропетровскую область. В рамках этих действий россияне могут зайти на территорию Днепропетровской области. Это реальность, к которой нам наверняка придется привыкнуть, поскольку враг там продолжает давить на наши позиции", – пояснил Попович.

По его словам, российские войска ищут слабые места в обороне ВСУ на Покровском направлении и пытаются продвигаться по таким участкам фронта.

"Сейчас такое продвижение происходит в сторону Днепропетровской области. Поэтому, в рамках их обходного маневра, они могут зайти на территорию Днепропетровщины", — добавил Попович.

Как сообщалось, россияне суют на Покровск в Донецкой области. Пока нет никаких признаков того, что армия Российской Федерации в ближайшее время возьмет город в окружение или полуокружение.

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