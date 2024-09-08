Российские войска на фронте испытывают новую технологию против ВСУ: в ISW рассказали о ловушке

По заявлению компании, российские войска испытывают эту технологию на Запорожском направлении в Украине.

Россияне разработали технологию "скользящих препятствий", заставляющую украинские беспилотники терять связь со своими операторами.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на кремлевское пропагандистское видение ТАСС, заявившее, что российские специалисты из компании "Ступор" разработали технологию так называемых "скользящих препятствий". Она якобы вынуждает украинские беспилотники терять связь со своими операторами.

Отмечается, что представитель компании заявил на полях Всероссийского собрания операторов боевых беспилотников, что эта новая технология создает "эшелонированную защиту", которая позволяет российским войскам легче перехватывать постоянно меняющиеся частоты украинских беспилотников. По заявлению компании, российские войска испытывают эту технологию на Запорожском направлении в Украине.

Напомним, по данным ISW, украинские войска контратаковали на Торецком направлении и вернули утраченные позиции.

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