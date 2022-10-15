Российские войска на Херсонщине ждут бегства: Подоляк разочаровал ожидания Путина

Оккупанты заняты тем, что делят и вывозят награбленное, а не вгрызаются зубами в Херсон.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк описал ситуацию на юге Украины 15 октября и сообщил, что российские войска ожидают бегства.
Об этом он написал в Сети.
"Путин ожидает, что российские военные будут вгрызаться в Херсон зубами, чтобы вождь мог "сохранить лицо". Но они заняты: делят и вывозят награбленное в ожидании бегства", – проинформировал Подоляк.
"Так бывает: когда мародерство становится частью системы, для дисциплины и боевого духа не остается места", – отметил советник главы ОП.
Контрнаступление ВСУ в Херсонской области
Генштаб ВСУ сообщил об освобождении по меньшей мере 5 населенных пунктов в Херсонской области: в Новоалександровской, Великоалександровской и Борозенской громадах.
В то же время российские военные жалуются на "слишком мощное" сопротивление ВСУ и местных в Херсонской области. Об этом свидетельствуют перехваты телефонных разговоров украинской разведкой.
Оккупанты бегут из Херсона, оставляя там целые арсеналы оружия. Так, в освобожденных населенных пунктах обнаружены вражеские боеприпасы к РСЗО.
Как сообщили в ОК "Юг", на пока оккупированных территориях юга российские войска похищают технику, деньги и даже людей.
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