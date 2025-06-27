РФ использует дроны против мирного населения / © Минобороны Украины

Реклама

Российские военные все чаще используют FPV-дроны для прицельных ударов по гражданскому населению в Украине.

Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека (ММПЧУ).

В отчете отмечается, что беспилотники стали одной из главных причин гибели и ранения гражданских лиц в Украине, а в некоторые месяцы даже опередили по этому показателю мощное оружие, такое как ракеты, артиллерия и авиационные бомбы.

Реклама

Согласно анализу ООН, российские военные намеренно атаковали гражданских, не проявлявших никаких признаков непосредственного участия в боевых действиях. Среди зафиксированных Миссией жертв — мирные жители, передвигавшиеся на велосипедах, в личном транспорте, эвакуационных автобусах, каретах скорой помощи, во время гуманитарных миссий, прогулок или находясь у собственных домов.

«Миссия ООН по мониторингу прав человека в Украине задокументировала и проанализировала обстоятельства этих атак и пришла к выводу, что нацеливание операторами дронов на практике нарушило основные принципы международного гуманитарного права по различению и осторожности. Некоторые инциденты могут быть приравнены к умышленному таргетингу на гражданских лиц, которые являются военным преступлением», — говорится в отчете.

Кроме непосредственных человеческих жертв, дроновые атаки делают невозможным оказание гуманитарной помощи. Работники неправительственных организаций, медики и государственные служащие не могут безопасно передвигаться по пораженным районам, а гражданское население лишается доступа к базовым услугам, медицине и питанию. Больше всего от этого страдают пожилые люди и лица с инвалидностью, которые остаются в опасных районах из-за ограниченных возможностей эвакуации.

Ранее сообщалось, что россияне убили мирного жителя в Херсонской области.

Реклама

Мы ранее информировали, что в результате удара по многоэтажке в Киеве погибла целая семья.