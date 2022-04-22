Российские войска нанесли 56 ударов по Харьковской области: есть жертвы

Российские войска в течение 22 апреля нанесли 56 ударов по Харьковской области из артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.
Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских.
Об этом сообщила Харьковская областная военная администрация.
Российские оккупанты били по таким районам: Салтовка, Алексеевка, Жуки, Пятихатки, ХТЗ.
"В Коротиче в результате обстрела оккупантов возник пожар на одном из складских помещений, 6 человек пострадали, 1 погибший", – говорится в сообщении Харьковской ОВА.
Всего в результате вражеских обстрелов в Харьковской области пострадали 19 гражданских, два человека погибли.
"В очередной раз призываем всех жителей области быть внимательными и осторожными, не пренебрегать сигналами тревоги и без необходимости не находиться на улицах", — призвали власти области.
Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что 22 апреля российские войска пытались наступать в направлениях населенных пунктов Заводы и Дубровно Харьковской области.
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