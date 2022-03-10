Российские войска нанесли авиаудар во время эвакуации из Изюма

Российские войска нанесли авиаудар во время эвакуации из Изюма

Несмотря на это, удалось эвакуировать 40 автобусов с гражданскими.

Российские военные 10 марта нанесли авиаудар по городу Изюм Харьковской области – именно в момент, когда там продолжалась эвакуация мирного населения.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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"К счастью, никто из гражданского населения и личного состава Изюмского районного управления полиции не пострадал. Всего удалось эвакуировать 40 автобусов с гражданами", – говорится в сообщении.

"Полицейские Харьковщины продолжают нести службу 24/7, несмотря на все", — подчеркнули правоохранители.

Российские кафиры продолжают наносить авиаудары по мирному населению Харьковщины Коварный враг нанес авиаудар под... Опубликовано Национальная полиция Украины Четверг, 10 марта 2022 г.

Напомним, эвакуационные автобусы из Изюма, сильно страдающиго от обстрелов российской армии, выехали 10 марта. В то же время в город был доставлен гуманитарный груз с продуктами питания, вещами первой необходимости.

ТСН.ua

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