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Российские войска нанесли авиаудар во время эвакуации из Изюма

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Российские войска нанесли авиаудар во время эвакуации из Изюма

Национальная полиция Украины

Несмотря на это, удалось эвакуировать 40 автобусов с гражданскими.

Российские военные 10 марта нанесли авиаудар по городу Изюм Харьковской области – именно в момент, когда там продолжалась эвакуация мирного населения.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

"К счастью, никто из гражданского населения и личного состава Изюмского районного управления полиции не пострадал. Всего удалось эвакуировать 40 автобусов с гражданами", – говорится в сообщении.

"Полицейские Харьковщины продолжают нести службу 24/7, несмотря на все", — подчеркнули правоохранители.

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Опубликовано Национальная полиция Украины Четверг, 10 марта 2022 г.

Напомним, эвакуационные автобусы из Изюма, сильно страдающиго от обстрелов российской армии, выехали 10 марта. В то же время в город был доставлен гуманитарный груз с продуктами питания, вещами первой необходимости.

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ТСН.ua

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