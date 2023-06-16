Российские войска нанесли массированный ракетный удар по Херсону: есть много раненых (фото)

Повреждены в результате действий окупантов медучреждение, детсад, супермаркет и жилые дома.

Российские террористы 16 июня нанесли очередной массированный ракетный удар по Херсону. В результате чего ранения получили 23 человека.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как стало известно, обстреливали оккупанты Таврический микрорайон, Корабельный район и центральную часть города.

“Из-за обстрелов повреждены медучреждение, детсад, супермаркет, жилые дома, автомобили, линии электропередач. Среди пострадавших – трое детей. Всех пострадавших госпитализировали. Три человека находятся в тяжелом состоянии, все остальные получили средние или легкие травмы. Укрытие спасло жизнь многим людям”, — рассказал Андрей Ермак.

Укрытие спасло жизнь местных жителей

Напомним, что дрон Vampire доставил гуманитарку жителям затопленного левого берега Херсонщины.

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