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Российские войска нанесли мощный удар по Кременчугу: первые кадры разрушений возле ТЦК
В Кременчуге из-за удара БпЛА пострадала жилая инфраструктура.
Российские военные 6 июля обстреляли центральную часть Кременчуга в Полтавской области. В результате удара беспилотника были повреждены жилые многоэтажные дома, район охвачен дымом.
Об этом сообщило Общественное.
Сейчас на месте работают коммунальные службы, которые осуществляют ликвидацию последствий обстрела. К уборке также присоединились местные жители, в частности занимаются уборкой осколков стекла.
Напомним, ранее мы писали о том, что 6 июля, российские войска ударили по Кременчугу Полтавской области. В частности, из-за вражеской атаки пострадал местный ТЦК.