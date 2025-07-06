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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Российские войска нанесли мощный удар по Кременчугу: первые кадры разрушений возле ТЦК

В Кременчуге из-за удара БпЛА пострадала жилая инфраструктура.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Последствия обстрела

Последствия обстрела / © Суспільне

Российские военные 6 июля обстреляли центральную часть Кременчуга в Полтавской области. В результате удара беспилотника были повреждены жилые многоэтажные дома, район охвачен дымом.

Об этом сообщило Общественное.

Сейчас на месте работают коммунальные службы, которые осуществляют ликвидацию последствий обстрела. К уборке также присоединились местные жители, в частности занимаются уборкой осколков стекла.

© Национальная полиция Украины

Обстрел Кременчуга / © Суспільне

Обстрел Кременчуга / © Суспільне

Обстрел Кременчуга / © Суспільне

Обстрел Кременчуга / © Суспільне

Обстрел Кременчуга / © Суспільне

Обстрел Кременчуга / © Суспільне

Обстрел Кременчуга / © Суспільне

Обстрел Кременчуга / © Суспільне

Напомним, ранее мы писали о том, что 6 июля, российские войска ударили по Кременчугу Полтавской области. В частности, из-за вражеской атаки пострадал местный ТЦК.

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