Российские войска нанесли ракетный удар неподалеку от Одессы

В городе и области введен комендантский час, напомнил Марченко.

Российские войска 8 апреля нанесли ракетный удар неподалеку от Одессы. Погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Одесской областной военно-гражданской администрации Максим Марченко.

"Сегодня враг нанес ракетный удар неподалеку от Одессы. К счастью, пострадавших нет", – сказал он в видеообращении.

Он также напомнил, что в ночь на 8 апреля оккупанты нанесли удар с берегового ракетного комплекса "Бастион" по поселку Красноселка Одесской области. В результате есть погибшие и раненые, повреждены объекты инфраструктуры.

Напомним, в Одесской области вводится комендантский час – с 21:00 9 апреля до 6:00 11 апреля.

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