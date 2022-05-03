Российские войска нанесли ракетный удар по Арцызу в Одесской области

Российские войска 3 мая вечером нанесли ракетный удар по городу Арцыз в Одесской области. О пострадавших пока не сообщается.
Известно также, что над Одесской областью противовоздушная оборона сбили три российские ракеты.
Об этом заявил мэр Сергей Парпуланский, пишет "Суспыльне Одесса".
"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила поведения при сигнале воздушная тревога", — добавил мэр Арцыза.
В то же время спикер пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что вечером 3 мая силы ПВО сбили три ракеты, выпущенные российскими войсками в Одесскую область.
Напомним, вечером 3 мая во Львове раздался ряд взрывов и возникли перебои с электро- и водоснабжением. Местные власти сообщили о ракетных ударах.
Читайте также: