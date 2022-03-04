Российские войска нанесли ракетный удар по школе Житомира

Пол помещения учебного заведения разрушено.

В пятницу, 4 марта, российская армия нанесла ракетный удар по школе №25 в городе Житомире.

Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

“Практически половина школы разрушена. Проходят спасательные работы", – говорит он.

О жертвах и потерпевших информации нет.

Между тем, Телеграм-каналы сообщают, что от удара повреждено также новостройку.