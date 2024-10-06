Российские войска нанесли удар по Киевской области дронами: стали известны последствия атаки

Российские войска продолжают наносить удары по Киевской области, используя ударные дроны. Воздушная тревога продолжалась более 12 часов.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

Силы противовоздушной обороны региона активно работали, уничтожив враждебные цели. Попадание в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено, и пострадавших в результате атаки нет.

Падение обломков сбитых дронов зафиксировано в шести районах области. Оперативные группы продолжают свою работу по оценке ситуации.

Власти призвали жителей Киевщины не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до опасности.

Напомним, воздушные силы Украины сообщили об атаке в ночь на 6 октября 2024 года, когда российские кафиры нанесли удары по Украине дронами и ракетами.

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