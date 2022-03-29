Российские войска нанесли удар по Николаеву очень коварно — Зеленский

Глава государства рассказал о потерях в городе.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении рассказал о ситуации в Николаеве после ракетного удара по зданию облгосадминистрации.

"В течение дня в Николаеве продолжалась спасательная операция. Разбирали завалы здания областной администрации, разрушенной российскими ракетными ударами. По состоянию на это время известно о восьми погибших и тридцати раненых. Вполне вероятно, что это не окончательные цифры.

Российские войска нанесли этот удар по Николаеву очень коварно. В то время, когда люди добрались до рабочих мест утром. Слава Богу, большинство из находившихся в здании успели эвакуироваться, услышав сигнал воздушной тревоги.

Этот очередной акт российской так называемой "денацификации" Николаева состоялся утром после годовщины освобождения города от нацистских захватчиков. Николаевцы помнят день 28 марта 1944 года. И видят, на кого похожи российские войска, которые сейчас пытаются захватить их город", – подчеркнул Зеленский.

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Напомним, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о 12 погибших под завалами разрушенной Николаевской ОГА.

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