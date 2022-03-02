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Российские войска нанесли удар по жилому массиву Чернигова: попало в больницу

Российские войска нанесли удар по жилому массиву Чернигова: попало в больницу

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Российские войска нанесли удар по жилому массиву Чернигова: попало в больницу

t.me/chernigivskaODA

Информацию о потерпевших уточняют.

В среду, 2 марта, около 12:30 российская армия нанесла удар по жилому массиву Чернигова.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

По его словам, от обстрелов пострадала Черниговская районная больница: здание было серьезно повреждено. Информация о жертвах и раненых уточняется. Часть людей переведут в другие сооружения или другие медицинские учреждения.

Повреждения также получили десятки жилых домов рядом: выбиты окна, двери, сорваны крыши, повреждены стены. Кроме того, повреждения получили и административные здания, в частности, отдел полиции.

"Этот район плотно застроен жилыми многоэтажками. Здесь расположены корпуса университета", — говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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