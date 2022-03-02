Российские войска нанесли удар по жилому массиву Чернигова: попало в больницу

Информацию о потерпевших уточняют.

В среду, 2 марта, около 12:30 российская армия нанесла удар по жилому массиву Чернигова.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

По его словам, от обстрелов пострадала Черниговская районная больница: здание было серьезно повреждено. Информация о жертвах и раненых уточняется. Часть людей переведут в другие сооружения или другие медицинские учреждения.

Повреждения также получили десятки жилых домов рядом: выбиты окна, двери, сорваны крыши, повреждены стены. Кроме того, повреждения получили и административные здания, в частности, отдел полиции.

"Этот район плотно застроен жилыми многоэтажками. Здесь расположены корпуса университета", — говорится в сообщении.