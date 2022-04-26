Российские войска наносят удары по Мариуполю и блокируют район "Азовстали" — Генштаб ВСУ

Российские войска наносят удары по Мариуполю и блокируют район "Азовстали" — Генштаб ВСУ

Российские военные 26 апреля продолжают обстреливать Мариуполь из артиллерии и авиации.

Кроме того, оккупантты блокируют украинских военных в районе завода "Азовсталь".

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"Российские захватчики не прекращают артиллерийские обстрелы и авиационные удары по Мариуполю. Продолжается блокировка подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь", – говорится в сообщении.

Напомним, 26 апреля президент России Владимир Путин солгал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о том, что Мариуполь якобы захвачен российскими войсками и боевые действия там будто бы уже не ведутся.

За сутки россияне нанесли 35 авиаударов по "Азовстали" в Мариуполе (на жестовом языке)

Читайте также: