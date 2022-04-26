Российские войска наносят удары по Мариуполю и блокируют район "Азовстали" — Генштаб ВСУ

Российские военные 26 апреля продолжают обстреливать Мариуполь из артиллерии и авиации.
Кроме того, оккупантты блокируют украинских военных в районе завода "Азовсталь".
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
"Российские захватчики не прекращают артиллерийские обстрелы и авиационные удары по Мариуполю. Продолжается блокировка подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь", – говорится в сообщении.
Напомним, 26 апреля президент России Владимир Путин солгал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о том, что Мариуполь якобы захвачен российскими войсками и боевые действия там будто бы уже не ведутся.
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