Российские войска наступают в Курской области: детали от аналитиков ISW

За прошедшие сутки, 20 января, войска РФ продолжили наступать в районе "украинского плацдарма" в Курской области. Впрочем, они успеха не имели.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны ( ISW ).

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ атаковали в районе Никольского и в направлении Викторовки из Новоивановки, а также в районе Куриловки. Кроме того, один так называемый российский блоггер рассказывал, что ВСУ контратаковали к северу от Суджи в районе Старой Сорочины и Новой Сорочины и к югу от Суджи в Махновке.

Аналитики отмечают, 20 января спикер Пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что в январе этого года украинские защитники отразили штурм российской механизированной части неустановленного эшелона вдоль границы между Сумской и Курской областями. Также, по его словам, 1 января российские оккупанты совершили несколько обстрелов в приграничной зоне Сумщины.

Войска РФ продолжали ограниченные наземные атаки в Харьковской области близ Волчанска 19 и 20 января, но не продвинулись, добавили в отчете.

Напомним, также в ISW сообщили, какую территорию удалось вернуть армии РФ в Курщине. Оценка ISW на основе доступных данных из открытых источников заключается в том, что российские войска вернули около 50% украинского выступления.

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