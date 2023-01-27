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Российские войска не имеют успеха у Соледара в Донецкой области — ВСУ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
4518
Время на прочтение
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Российские войска не имеют успеха у Соледара в Донецкой области — ВСУ

Фото: Associated Press

За сутки враг совершил 77 обстрелов.

Вооруженные силы Украины отошли от Соледара Донецкой области на подготовку позиции. В настоящее время оккупационные войска РФ не имеют успеха в этом районе.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Мы отошли на заранее подготовленные позиции, выстроили оборону, выстроили систему поражения. Враг значительного успеха там не имеет", — сообщил Череватый.

За прошедшие сутки в районе Соледара было совершено 77 обстрелов разными типами артиллерии и РСЗО. Кроме того, произошло четыре попытки штурма.

Напомним, 25 января стало известно, что Силы обороны были вынуждены покинуть Соледарь, за который длительное время шли жестокие бои. Решение было принято "для сохранения жизни личного состава". В командовании Восточной группировки ВСУ отметили, что защитники города выполнили основную задачу.

В Генштабе подчеркивают, что украинские войска не будут выходить из Бахмута, пока есть возможность удерживать территорию города и оборонять его. По состоянию на 25 января было известно, что украинские бойцы контролируют ситуацию в городе.

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Дата публикации
Просмотры
4518
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