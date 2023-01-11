Российские войска не контролируют Соледар — пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ

Соледар, где ведутся ожесточенные бои, не находится под контролем российской армии.

Об этом 11 января Суспильному сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Россияне говорят, что Соледар под их контролем, это неправда. Детали, в сводке Генштаба, ждите", — сказал он.

Следует также отметить, что заявления основателя ПИК "Вагнер" Пригожина, что якобы вся территория Соледара взята под контроль его наемниками, не соответствует действительности. А фотографии, где якобы "вагнеровцы" находятся в шахтах города, фейковые. На самом деле, место больше похоже на пещеры в районе Владимировки Донецкой области.

"Похоже, что место нахождения Пригожина не соответствует действительности, и он не в Соледарских шахтах. Элемент ИПСО от пригожинских пиарщиков, который направлен на внутреннюю аудиторию, чтобы хоть как-то оправдать безумные потери среди зэков", — подчеркнули в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Бои за Соледар

Напомним, что россияне, которые не могут захватить Бахмут, решили сосредоточить силы на Соледаре. Там сейчас продолжаются бои. Как изданию CNN рассказал украинский военный из 46-й аэромобильной бригады, ведущей борьбу за удержание города, ситуация там – критическая. Позиции и здания переходят из рук в руки, а подразделения не могут отслеживать рост числа погибших.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) также подчеркнули, что россияне пока не могут полностью захватить Соледар, несмотря на заявления оккупантов.

В то же время 10 января советник ОП Алексей Арестович сообщил, что оккупанты взяли Соледар в полуохват, а трассу Бахмут-Соледар – под огневой контроль. Однако полного окружения или захвата города не произошло.

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