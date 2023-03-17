Российские войска не способны даже на локальное наступление: британские разведчики объяснили почему

Российские оккупационные войска истощили свой боевой потенциал в войне в Украине. Именно поэтому они не способны даже на локальное наступление. Россия демонстрирует одни из самых низких показателей локальных наступательных действий с января 2023-го.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании.

Разведчики подчеркивают, что в течение последних дней российские войска и силы группы ППК "Вагнера" закрепились к западу от реки Бахмутка в центре Бахмута. На прошлой неделе река очертила линию фронта. Вооруженные силы Украины продолжают защищать западную часть города, отмечают в отчете.

Британской разведки отмечают, что оккупанты временно истощили боевые возможности развернутых соединений настолько, что даже локальные наступательные действия в настоящее время не могут быть стабильными.

Эксперты прогнозируют, что российское командование, вероятно, будет стремиться восстановить наступательный потенциал войск после пополнения личного состава и запасов боеприпасов.

"Командиры, вероятно, будут вынуждены выбирать между проведением наступательных операций и проведением надежной обороны всей линии", — говорится в отчете.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны считают, что российское наступление на Бахмут в Донецкой области достигает кульминации. К слову, накануне, 16 марта, русские войска продолжали наступление в город и его окрестности. Геолокационные кадры за 14 марта показывают, что оккупанты продвинулись северо-западнее Бахмута на северном берегу Северного водохранилища.

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