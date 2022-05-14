Российские войска несколько раз обстреляли из "Градов" границы Криворожского района

Российские войска несколько раз обстреляли из "Градов" границы Криворожского района

Российские войска в течение 14 мая несколько раз обстреляли из "Градов" границы Криворожского района Днепропетровской области. Пострадавших нет.

Оккупанты не могут войти на территорию Днепропетровской области, потому что защита рубежей существенно усилена.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его словам, прибегая к таким обстрелам, захватчики хотят "сковать" украинских защитников и не дать перекинуть подразделения ВСУ на другие направления. Глава облсовета заверил, что украинские войска способны справиться со всеми провокациями.

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В то же время городской голова Зеленодольска Дмитрий Невеселый сообщил о ракетном обстреле.

"Сегодня в течение дня один раз была обстреляна наша территория. Ракета упала за пределами населенного пункта, ни один населенный пункт, ни один человек не пострадали. Ребята хорошо отработали по Херсонскому направлению, немного перемешали с землей нечисть", — сказал мэр в видеообращении.

Он добавил, что на территории громады российских войск нет, границы находятся под надежной защитой ВСУ.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения российске оккупанты выпустили по Днепропетровской области более 140 ракет. В результате погибли 17 человек. Повреждены около 300 зданий.

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