Российские войска обстреливают Энергодар: город остался частично без света и воды

Обстрелы начались около полуночи и не утихают с утра.
Российские военные обстреливают Энергодар 19 октября, в результате чего город оказался частично без света и воды.
Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов.
Он уточнил, что сначала оккупанты обстреляли промышленные зоны Энергодара, а затем и сам город. Атаки начались около полуночи и не утихают утром.
По данным Орлова, повреждено здание одной из подстанций и здание исполнительного комитета городского совета.
Информация о пострадавших среди гражданских не поступала.
"Прошу всех до стабилизации ситуации оставаться дома и соблюдать правила двух стен", – призвал мэр Энергодара.
Местные коллаборанты уже успели обвинить во всем ВСУ, солгав о якобы теракте с ударом системами HIMARS по администрации города.
Ситуация в Энергодаре
Российские оккупанты постоянно обстреливают расположенную в Энергодаре Запорожскую АЭС. Более того, как сообщил военный эксперт Олег Жданов, захватчики заминировали два энергоблока АЭС и другие объекты инфраструктуры Энергодара.
11 октября стало известно, что на ЗАЭС оккупанты отключили все шесть энергоблоков, терроризируют персонал станции и семьи работников.
Заметим, что россияне похитили заместителя гендиректора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка. Его держали в неизвестном месте и могли пытать и запугивать.
18 октября стало известно об освобождении из плена Мартынюка и возобновлении подключения ЗАЭС к сети.
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