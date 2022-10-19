Российские войска обстреливают Энергодар: город остался частично без света и воды

Обстрелы начались около полуночи и не утихают с утра.

Российские военные обстреливают Энергодар 19 октября, в результате чего город оказался частично без света и воды.

Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

Он уточнил, что сначала оккупанты обстреляли промышленные зоны Энергодара, а затем и сам город. Атаки начались около полуночи и не утихают утром.

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По данным Орлова, повреждено здание одной из подстанций и здание исполнительного комитета городского совета.

Информация о пострадавших среди гражданских не поступала.

"Прошу всех до стабилизации ситуации оставаться дома и соблюдать правила двух стен", – призвал мэр Энергодара.

Местные коллаборанты уже успели обвинить во всем ВСУ, солгав о якобы теракте с ударом системами HIMARS по администрации города.

Ситуация в Энергодаре

Российские оккупанты постоянно обстреливают расположенную в Энергодаре Запорожскую АЭС. Более того, как сообщил военный эксперт Олег Жданов, захватчики заминировали два энергоблока АЭС и другие объекты инфраструктуры Энергодара.

11 октября стало известно, что на ЗАЭС оккупанты отключили все шесть энергоблоков, терроризируют персонал станции и семьи работников.

Заметим, что россияне похитили заместителя гендиректора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка. Его держали в неизвестном месте и могли пытать и запугивать.

18 октября стало известно об освобождении из плена Мартынюка и возобновлении подключения ЗАЭС к сети.

Ночные обстрелы регионов Украины

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