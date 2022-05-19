Российские войска обстреливают Горское в Луганской области: есть жертва и раненые

Российские войска обстреливают Горское в Луганской области: есть жертва и раненые

Российские оккупанты 19 мая обстреляли Горскую громаду Луганской области и нанесли массовые разрушения жилым домам. Погиб человек, еще трое получили ранения.

От обстрелов оккупантов страдает каждый населенный пункт Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Тяжелая ситуация сейчас на всей территории Луганской области, каждый населенный пункт страдает от вражеских обстрелов. Рашисты намеренно бьют по жилому массиву. В Горской громаде массовые разрушения жилых домов. Убит один человек, еще трое получили ранения. Люди на улицу боятся выходить", – говорится в сообщении.

Несмотря на вражеские обстрелы, удалось провести эвакуацию и "уговорить уехать" 17 человек, из которых четверо – дети. Гайдай также сообщил об успешной доставке гуманитарного груза.

Напомним, в результате обстрела российскими оккупантами Северодонецка 19 мая погибли 12 человек и еще более 40 получили ранения.

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