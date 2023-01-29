Российские войска обстреливают Харьков и Харьковскую область — глава ОВА Синегубов

Внимание, жители Харькова и области, оккупанты наносят удары!
По Харькову и области оккупанты наносят удары. Там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
"Оставайтесь в укрытиях", — призвал председатель.
В настоящее время объявлена воздушная тревога в ряде областей.
Сейчас "красные": Сумская, Харьковская, Запорожская, Полтавская, Кировоградская, Донецкая области.
Оставайтесь в укрытиях!
Накануне в украинском небе зафиксировали неизвестный воздушный объект, в результате чего была объявлена воздушная тревога, в частности, в Сумской и Черниговской областях.
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